Meghan Markle et Harry : Une photo à l'origine de leur décision choc ?

So shocking ! Mercredi 8 janvier 2020, la duchesse de Sussex Meghan Markle et son mari le prince Harry ont pris tout le monde par surprise en annonçant, sur Instagram, leur retrait en tant que membres senior de la famille royale. De quoi susciter la colère de la reine Elizabeth II. Selon le Mail Online, une photo aurait fini de les conforter dans leur décision...

Meghan Markle (38 ans) et le prince Harry (35 ans), revenus d'un long séjour au Canada, ont donc lâché une petite bombe à leur retour au Royaume-Uni en révélant vouloir prendre leur indépendance – notamment financière – et partir vivre une partie de l'année en Amérique du Nord. S'il se peut que cette décision ait été actée entre eux de longue date, le Mail Online avance une raison bien précise au timing de l'annonce : la publication par Buckingham Palace d'une photo sur laquelle ni le prince Harry si son épouse ne figuraient. À l'inverse, la souveraine était entourée de son fils le prince Charles, de son petit-fils le prince William et de son arrière-petit-fils le prince George. Soit les trois hommes dans l'ordre de succession au trône.

Chris Ship, correspondant royal pour ITV, a ainsi expliqué l'impact qu'a pu avoir cette photo sur Meghan et Harry, dont les relations avec les membres de leur clan sont très froides depuis plusieurs mois. "Je ne dis pas que le palais avait évincé Harry et Meghan car ce n'est qu'annoncer un fait brut que de dire qu'Harry n'a jamais été dans cette branche de l'ordre de succession. Mais commencer ainsi cette nouvelle décennie, cela a pu donner l'impression que la famille royale était très concentrée sur son futur, à savoir celui touchant la reine et ses trois héritiers", a-t-il déclaré. Harry, seulement sixième dans l'ordre de succession, se serait-il vexé ?

Il faut dire que cette photo intervient peu après les voeux de Noël de la reine où tout le monde avait pu constater, lors de son allocution télé, qu'aucun portrait d'Harry, Meghan et Archie ne figurait sur son bureau ! La reine de 93 ans s'était contentée d'une très brève référence à eux à l'oral. On a vu plus chaleureux !

Thomas Montet