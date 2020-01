Prince George adorable : nouveau portrait avec William, Charles et la reine

Il y a comme un air de famille ! Le 3 janvier 2020, un nouveau portrait officiel de la reine Elizabeth a été publié sur les comptes Instagram des palais de Kensington et de Buckingham. Pour souhaiter une bonne année à leurs nombreux fans sur le réseau social, la monarque de 93 ans et ses héritiers, le prince Charles (71 ans), le prince William (37 ans) et le prince George (6 ans), ont pris la pose pour un portrait historique.

"Bonne année ! Un nouveau portrait de la reine et du prince de Galles, du duc de Cambridge et du prince George a été publié pour marquer le début d'une nouvelle décennie, a-t-il été précisé sur le compte de Kensington. En souhaitant à tous nos abonnés bonheur et santé en 2020 !" Le compte officiel de la famille royale a quant à lui précisé que le cliché a été réalisé par le photographe Ranald Mackechnie dans la salle du trône du palais de Buckingham. Tout un symbole !