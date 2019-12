Kate Middleton au volant, Louis en pull de Noël : déjeuner de fête au palais

Que les festivités commencent ! Le 18 décembre 2019, toute la famille royale s'est réunie au palais de Buckingham pour le traditionnel déjeuner organisé par la reine Elizabeth, chaque mercredi avant Noël. Le défilé de voitures n'est pas passé inaperçu : étonnamment, le prince William et son épouse Kate Middleton ont fait véhicule à part.

Tout sourire, c'est vêtue d'une nouvelle robe tartan signée de sa créatrice fétiche Emilia Wickstead que la duchesse de Cambridge a mené le cortège de voitures jusqu'à l'entrée du palais. La Britannique de 37 ans était accompagnée de ses deux cadets : la princesse Charlotte (4 ans) et le prince Louis (19 mois), adorable dans son pull de Noël vert. Son fils aîné le prince George (6 ans) était quant à lui dans un autre véhicule conduit par son père William.

Le prince Charles et son épouse Camilla, la princesse Anne, sa fille Zara Tindall accompagnée de son mari Mike Tindall, la comtesse Sophie de Wessex et sa fille Lady Louise Windsor... Tous ont répondu présent pour ce rendez-vous annuel. Même le prince Andrew, en plein scandale suite à son lien avec l'affaire Epstein, était de la partie. Ses filles les princesses Beatrice et Eugenie sont arrivées dans des voitures séparées. En revanche, rien n'indique si le prince Philip, 98 ans, a pu faire le voyage depuis le Norfolk, où il passe désormais l'essentiel de sa retraite.

Ce déjeuner de famille permet à la reine de fêter la fin d'année, non seulement avec ses proches, mais également avec d'autres membres de la famille plus éloignés, qui ne la rejoindront pas forcément à Sandringham pour Noël. Sans surprise, le prince Harry et Meghan Markle n'ont pas pris part à ce rendez-vous annuel. Avec leur petit Archie (7 mois), le duc et la duchesse de Sussex continuent de profiter de leur pause loin des médias et de tout engagement royal. Nul ne sait si la petite famille s'est bel et bien envolée pour un séjour prolongé aux États-Unis, le pays d'origine de l'ancienne actrice de 38 ans.