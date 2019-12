George de Cambridge : Pâtissier au bon coup de main, il amuse le prince Charles

On le savait passionné de danse, de football et de dessin, le voici maintenant en cuisine ! Avant de partir fêter Noël à Sandringham, le prince George a démontré ses talents de pâtissier pour la bonne cause. Plus tôt ce mois de décembre 2019, le garçonnet de 6 ans a retrouvé son père le prince William, son grand-père le prince Charles et son arrière-grand-mère la reine Elizabeth au palais de Buckingham pour mettre la main à la pâte.

Dans une nouvelle vidéo publiée mardi sur le compte Instagram du palais de Kensington, quatre générations de Windsor apparaissent réunies et complices. La monarque de 93 ans et ses héritiers au trône ont uni leurs forces culinaires et réalisé des puddings de Noël pour la Légion royale britannique. Le court clip montre le prince George s'efforçant de mélanger sa préparation dans un grand saladier, tandis que ses proches semblent amusés de le voir à la tâche. Un atelier pâtisserie qui a bien fait rire le prince Charles !