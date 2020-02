Kate Middleton "vieillotte" ? Elle bat Meghan Markle avec son style

Qui a dit que Kate Middleton avait un style vestimentaire de grand-mère ? Sûrement pas les Britanniques qui l'ont récemment élue, selon des recherches menées pas la Fashion Retail Academy, membre la plus "tendance" de la famille royale. Grande queen de ce classement, la maman de George, Louis et Charlotte est sortie grande favorite de cette étude, toutes tranches d'âge confondues. En seconde place se trouve Meghan Markle, qui malgré le coût exorbitant de sa garde-robe récemment dévoilé, n'a pas réussi à sortir victorieuse de cette bataille. Par exemple pour la tranche 18/24 ans, près de 50,67% plébiscitent la femme du Prince William contre seulement 37,22% pour la maman d'Archie.

Toujours très élégante, la reine Elizabeth II occupe la troisième place du podium et a été saluée par les Anglais pour ses robes et ses chapeaux de couleurs vives et toujours assortis. De plus, le sens de la mode de sa majesté est jugé plus élégant que celui de Meghan pour les personnes de 55 ans et plus, qui votent à 10,80% pour la femme du Prince Philip contre 9,07% pour la duchesse de Sussex. Les petits ensembles de la reine ont donc parfois raison des tailleurs hors de prix de Meghan.

Côté gentlemen, c'est le prince Harry qui remporte les suffrages et qui a été jugé le mieux habillé dans la famille royale. Les mocassins à glands et les petits polos en coton n'auront donc rien fait pour ce pauvre Prince William qui recueille seulement 6,28% des voix pour la tranche 18/24 ans (contre 18,39% pour le prince Harry). Fait étonnant, le prince Charles n'est pas mentionné dans cette étude. Son goût vestimentaire n'est apparemment pas apprécié et reconnu par le peuple britannique.

L'intégralité des chiffres de ce classement est disponible sur le site du DailyMail.