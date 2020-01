Meghan Markle et Harry : On sait déjà où ils veulent passer leur été avec Archie

Tout en cherchant une nouvelle maison pour vivre une partie de l'année au Canada, le prince Harry et Meghan Markle prépareraient déjà leur été 2020 avec Archie (8 mois). Selon les informations d'E! News publiées le 31 janvier, le duc et la duchesse de Sussex prévoiraient de passer la saison estivale à Los Angeles, entre réunions d'affaire et retrouvailles avec de vieux amis.

"Ils ont commencé à regarder les maisons en ligne et se renseignent auprès d'équipes de sécurité, a rapporté une source. Ils font les choses les unes après les autres et voient si c'est possible d'un point de vue logistique. Ils ont pris contact avec des personnes à Los Angeles et aimeraient composer une équipe locale." Née et élevée près de Los Angeles, nul doute que Meghan Markle se sert de son expérience pour mettre en place ce nouveau plan qui lui permettra de passer du temps avec sa mère Doria Ragland, qui vit toujours sur place.

Comme c'était déjà le cas lorsqu'ils avaient choisi leur première maison dans les Cotswolds, avant d'emménager au Frogmore Cottage de Windsor au printemps 2019, la duchesse Sussex veut impérativement un espace pour recevoir ses amis. L'ex-actrice espèrerait "trouver quelque chose qui répondra à leurs besoins", y compris un espace permettant d'organiser des réunions, a ajouté la source d'E! News. Peut-être se servira-t-elle de cette pause californienne pour préparer un éventuel retour à la comédie ?

Mercredi, une source du magazine Us Weekly a en effet affirmé qu'elle "chercherait activement" un agent ou manager, deux ans après avoir mis un terme à sa carrière d'actrice dans la série Suits. Une collaboration avec Disney est déjà au coeur de vives rumeurs... Ce retour est désormais possible puisque la reine Elizabeth a accepté que les Sussex prennent leurs distances avec la monarchie pour devenir indépendants financièrement.

