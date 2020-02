Kate Middleton se sent "coupable" de ne pas être assez présente pour ses enfants

La duchesse de Cambridge s'est confiée comme rarement sur sa vie personnelle, révélant qu'elle souffre d'une "culpabilité de maman" constante concernant son travail au sein de la famille royale et de ses trois enfants. Kate Middleton signe ici l'une des interviews les plus intimistes jamais réalisées par un membre senior de la famille royale.

Kate Middleton a confié dans une interview longue de 40 minutes, le podcast Happy mum, Happy baby, qu'elle était "constamment" très inquiète d'être une bonne mère, ajoutant que "les mères qui disent ne pas en souffrir mentent, en réalité". "Remettre en question vos propres décisions, votre propre avis et toutes ces choses, ça commence dès le moment où vous avez un bébé", a confié la mère de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (20 mois). "J'ai complètement sous-estimé l'impact et le changement que ça a eu sur nos vies", a-t-elle ajouté.

Ainsi, la duchesse de Cambridge a expliqué se sentir coupable de ne pas passer assez de temps avec ses enfants. "Ce matin, en me préparant pour venir ici, George et Charlotte m'ont demandé s'il n'était pas possible que je les dépose à l'école", a expliqué Kate Middleton, évoquant un "combat de tous les jours".

Kate Middleton explique avoir vécu trois grossesses particulièrement difficiles, marquées par de violentes nausées matinales et son hyperémèse gravidique, qui lui causait de violentes crises. Dans le podcast, elle explique avoir eu recours trois fois à l'HypnoNaissance afin d'accoucher sans aucune douleur. Une décision prise sans l'accord de son mari le prince William "Je ne lui avais même pas posé la question. C'était juste quelque chose que je voulais faire pour moi (...) J'ai vraiment vu le pouvoir de la méditation, de la respiration profonde et de ce genre de choses. Quand j'étais malade pendant ma grossesse, je me suis rendue compte qu'avec ces petites choses, je pouvais prendre le contrôle pendant l'accouchement", a-t-elle expliqué.