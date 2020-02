Kate Middleton très chic en noir, amusée avec William, Charles et Camilla

Un nouveau fab four ? Après le départ de Meghan Markle et du prince Harry vers le Canada suite à la fin de leurs obligations royales, Kate Middleton et son mari le prince William ont trouvé d'autres compagnons d'aventure : le prince Charles et son épouse Camilla. Les quatre membres de la famille royale britannique se sont retrouvés mardi 11 février 2020 pour la visite du centre de réadaptation médicale de la défense de Stanford Hall à Loughborough.

Ils ont tous pu visiter l'établissement, qui accueille du personnel militaire blessé, ainsi que faire une découverte du métier de prothésiste et un tour du gymnase. C'est là qu'ils ont pu faire la connaissance de patients jouant au basket-ball en fauteuil, ce qui est une part entière de leur traitement. Le prince William (37 ans) a même pu tenter de mettre quelques paniers dans un fauteuil de ce type.

Le Mail Online raconte qu'après une tentative ratée, le prince Charles (71 ans) était là pour réconforter son fils aîné, lui frottant chaleureusement les épaules. Pendant ce temps, la duchesse de Cambridge (38 ans) est apparue très souriante tout le long de la visite, elle qui portait une veste militaire noire de chez Alexander McQueen, l'un de ses looks préférés. Elle avait complété sa tenue d'une longue jupe noire et de bottines à talons en daim noir. Kate Middleton aurait pris le temps de parler du rôle de la santé mentale des patients dans leur rééducation. Une sortie réalisée quelques jours après une soirée en amoureux aux Bafta pendant laquelle les blagues sur le Megxit ont été nombreuses...

L'ancien major Peter Norton, amputé trois fois, s'est livré sur sa conversation avec la duchesse. "Elle me questionnait à propos de ma santé mentale et de l'aide sociale, ce qui est une part importante de ce qui se passe ici", a-t-il appris au Daily Mail. "Le prince m'a dit que mes relevés de bustes avaient l'air de me faire souffrir le martyr, avant de me questionner sur ma blessure. Il m'a dit de continuer, je ne sais pas s'il parlait de gymnastique ou d'autre chose !", a blagué Emmanuel Bajowa, un patient du centre, qui souffre de fractures du crâne.

Kate Middleton semble faire de la santé mentale son cheval de bataille. Le 3 février dernier, elle diffusait sur son compte Instagram un spot de prévention pour la santé mentale des enfants, avec des figurants de luxe : ses enfants George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an et demi).