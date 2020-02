Kate Middleton "magnifique" aux BAFTA, William hilare après un compliment de fan

Les parents de George (6 ans), Charlotte (4 ans) et Louis (1 an) ont visiblement passé une bonne soirée dimanche. Tout en assistant au sacre de Renée Zellweger pour Judy, Joaquin Phoenix pour Joker, et 1917 avec les prix de Meilleur film et Meilleur réalisateur pour Sam Mendes, les Cambridge ont fait preuve d'autodérision en écoutant le discours audacieux de Brad Pitt, récompensé du trophée du Meilleur acteur dans un second rôle pour le film Once Upon a Time in Hollywood. Absent, il avait chargé sa partenaire Margot Robbie de lire son discours, moquant aussi bien le Brexit que le Megxit : "Hey Angleterre ! Je viens d'apprendre que tu te retrouves seule, bienvenue au club ! En te souhaitant un bon divorce (...). Il dit qu'il va l'appeler Harry [son trophée, NDLR], parce qu'il est très content de le ramener aux États-Unis avec lui."