Kate Middleton et William : Rire gêné après une blague de Brad Pitt aux BAFTA

Cette année encore, le prince William et Kate Middleton étaient les invités d'honneur des BAFTA (British Academy Film Awards). Le 2 février 2020, au sein du prestigieux Royal Albert Hall de Londres, le duc et la duchesse de Cambridge se sont illustrés lors de cette 73e édition qui a mis à l'honneur le film 1917 de Sam Mendes, mais aussi Renée Zellweger et Brad Pitt, particulièrement inspiré pour son discours de remerciement.

L'acteur américain a remporté le BAFTA du Meilleur acteur dans un second rôle pour sa performance dans Once Upon A Time in Hollywood de Quentin Tarantino. S'il avait fait le déplacement pour recevoir son Golden Globe et son SAG Award en janvier dernier, le comédien de 56 ans a malheureusement brillé par son absence dimanche soir pour "raison familiale". C'est donc sa partenaire dans le film, Margot Robbie, qui est montée sur scène pour récupérer son trophée et lire son discours : "Hey Angleterre ! Je viens d'apprendre que tu te retrouves seule, bienvenue au club ! En te souhaitant un bon divorce", a-t-il d'abord écrit avec humour.