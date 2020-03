Céline Dion : Look floral et onéreux en plein New York

Avec Céline Dion, vous en avez pour votre argent quand vous allez la voir en concert. Mais, pour ceux qui n'ont pas les sous, le show se fait aussi... dans la rue ! La diva québécoise de 51 ans a posé ses valises pour plusieurs jours à New York dans le cadre de sa tournée mondiale, Courage World Tour. Elle a multiplié les sorties mode. Le 8 mars, pour son dernier concert, elle a mis le paquet.

C'est comme souvent en sortant de son très chic hôtel, le Four Seasons, que Céline Dion a fait le show dans les rues de la Grosse Pomme. La chanteuse avait opté pour un look floral composé d'une robe bustier bouffante rose à motifs fleuris de la collection automne-hiver 2020 de la maison Oscar de la Renta (à 7990 dollars). Pour affronter le froid hivernal, l'interprète d'Imperfections (tiré de son dernier disque intitulé Courage) avait enfilé un pull en cachemire blanc de la même marque (à 2590 dollars). Un ensemble accessoirisé avec des boucles d'oreilles en diamants et perles des mers du Sud de chez Laurent Addison (5300 dollars) et des bottes blanches signées Ralph Lauren (459 dollars).

Céline Dion, qui se produisait une dernière fois sur la scène du Prudential Center à Newark, dans l'État voisin du New Jersey, est apparue avec un bouquet de fleurs à la main. La diva, qui voyage pour la première fois sans ses trois fils (René-Charles et les jumeaux Nelson et Eddy) restés à Las Vegas où ils poursuivent leur scolarité, a distribué quelques fleurs à des veinards qui s'en souviendront longtemps.

Le défilé de mode de la star devrait donc prendre fin puisque, après une journée de repos, elle reprend la route. Le 11, elle est attendue à Washington D.C. pour se produire sur la scène du Capital One Arena. Pour l'heure, sa tournée nord-américaine – qui a déjà généré 30 millions de dollars de recettes – ne semble pas menacée par le coronavirus. Céline Dion est attendue en France cet été pour plusieurs représentations et, on l'espère, les restrictions concernant les grands rassemblements ne seront plus d'ici là qu'un mauvais souvenir...