Céline Dion à croquer en rose bonbon ou emmitouflée, la star fait le show

Avec Céline Dion on ne sait plus trop si c'est une tournée ou un défilé de mode qu'elle propose à ses fans de la côte est des Etats-Unis ! Depuis qu'elle a posé ses valises à New York, elle régale des milliers de spectateurs sur scène et des centaines de badauds dans les rues de la Grosse pomme. Le 7 mars 2020, elle s'est encore illustrée côté mode.

C'est une Céline Dion détendue qui a fait son apparition à la sortie de son hôtel, le très chic Four Seasons. La diva de 51 ans, qui voyage exceptionnellement sans ses trois fils (René-Charles et les jumeaux Nelson et Eddy) restés à Las Vegas, a pris la pose dans un look entièrement rose bonbon composé d'un pantalon pattes d'éléphant sous une jupe plissée, d'un chemiser à col claudine et d'une veste de costume oversize, le tout signé Peter Do. Pour compléter sa panoplie, l'interprète d'Imperfections, Lying Down ou encore Flying On My Own - des titres issus de son dernier disque intitulé Courage - avait opté pour un sac de la même couleur de la maison Balenciaga et de lunettes de soleil Tura.

Le soir venu, après son concert donné sur la scène du Prudential Center de Newark - dans l'état voisin du New Jersey, à seulement quelques kilomètres - Céline Dion affichait un tout autre style. La diva était alors chaudement emmitouflée dans une doudoune oversize à manches en fourrure, de chez Thom Browne. En dessous, elle portait un hoodie blanc Balenciaga et des bottes Alexander McQueen. La veille, elle affrontait déjà le froid hivernal dans un grand manteau graphique cette fois signé JW Anderson.

Céline Dion, qui donne un ultime concert à Newark le 8 mars 2020 avant de partir pour Washington D.C, profite de son passage à New York pour faire quelques folies vestimentaires, épaulée par son ami Pepe Muñoz, qui réside désormais ici pour être auprès de son amoureux.

On espère que la venue en France de Céline Dion avec son Courage World Tour, dès cet été, donnera lieu à un défilé de mode similaire !