Céline Dion : Looks improbables et retrouvailles avec Pepe Munoz

Le Céline Dion Fashion Show se poursuit tranquillement à New York. La chanteuse, qui donne plusieurs concerts sur la côte Est dans le cadre de sa tournée mondiale intitulée Courage World Tour, a été vue à plusieurs reprises dans les rues de la Grosse Pomme dans des tenues... osées.

Jeudi 5 mars 2020, l'interprète d'Imperfections et Flying on My Own – tirés de son dernier disque Courage – donnait un concert au Barclay's Center de Brooklyn. Devant 19 000 spectateurs, la diva a fait le show, multipliant les tubes et les reprises. Mais les badauds aussi ont eu droit à un show... d'un autre genre. Après sa représentation, elle a pris la pose dans une tenue streetwear très étonnante. Céline Dion avait opté pour un look entièrement fuchsia composé d'un pantalon de jogging et d'une veste oversize (à 1700 dollars) de chez Prada. On pouvait aussi repérer à ses pieds une paire de baskets roses de chez Gucci (à presque 800 dollars) et des chaussettes noires signées Balenciaga.

Quelques heures plus tôt, Céline Dion était vue avec un look diamétralement opposé ! Elle prenait ainsi la pose dans une tenue rétro : un trench doté d'une cape de chez Michael Kors. Une tenue complétée par des boots noires avec des chaînes, un béret oversize et de grosses lunettes de soleil fumées. Amusée, la chanteuse québécoise a pris la pose façon mannequin, dévoilant au passage un nouveau style capillaire avec des cheveux longs et ondulés. Deux jours plus tôt, alors qu'elle se retrouvait scotchée par une fan lui chantant quelques notes de I Surrender, elle était apparue avec une longue queue de cheval (sans aucun doute une perruque).

Lors de son concert, Céline Dion a pu retrouver son grand ami le danseur, illustrateur de mode et désormais styliste Pepe Munoz. Il a pris la pose dans la salle avec une drag queen vêtue de la même tenue de scène que Céline Dion porte : une robe rouge scintillante et fendue de chez Yousef Al Jasmi. Pepe Munoz semble avoir posé ses valises à New York pour vivre avec son amoureux, le danseur Brayden Newby.

La diva, qui voyage exceptionnellement sans ses trois fils pour cette tournée, profite pleinement de son séjour new-yorkais. Le 4 mars, elle se rendait ainsi à la représentation du spectacle Nederlands Dans Theatre, au New York City Center. Là encore, Céline Dion avait mis le paquet côté look, optant pour une jupe longue à bandes dorées, blanches et noires ainsi qu'un haut en cuir, de la marque Proenza Schouler (à 8800 dollars).

Céline Dion poursuit sa tournée et donnera deux représentations les 7 et 8 mars à Newark au Prudential Center.

À noter que la star vient de dévoiler sa reprise de Wicked Game de Chris Isaak.