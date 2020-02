Céline Dion éblouissante : elle fait le show avec un nouveau look sensationnel !

Après un début d'année difficile ponctué par la mort de sa maman Thérèse, Céline Dion remet peu à peu des couleurs dans sa vie. Aperçue à New York le 28 février 2020, à la sortie de son concert sold out donné au Barclays Center, l'interprète du titre My Heart Will Go On est apparue avec un ensemble très flashy qui souligne une fois encore son sens du style et de la mode. Ce genre d'ensemble, il n'y a que Céline qui peut le porter !

Manteau rouge vif à boutons Marc Jacobs, chemise et cravate à motifs tartan, la chanteuse de 51 ans a osé le mix des couleurs et des imprimés dans cet ensemble qui reproduit un magnifique camaïeu de tonalités rouges. Pour compléter ce look, l'artiste a choisi un pull de couleur moutarde associé à un pantalon en velours rouge. Pour accessoiriser sa tenue, elle a également opté pour un petit sac corail ainsi qu'un chapeau blanc d'inspiration panama. Céline reste une vraie professionnelle pour choisir ses looks sur scène comme dans la vraie vie.

Une tenue très colorée de bonne augure pour la star canadienne qui retrouve le sourire malgré la perte de sa mère le 17 janvier 2020. La maman de René-Charles (19 ans) et des jumeaux Nelson et Eddy (9 ans) a d'ailleurs révélé il y a quelques jours sur Instagram la sortie de deux nouveaux tubes inédits sur Spotify : une nouvelle version de son tube Imperfections, et une reprise du tube Wicked Game. Actuellement sur sa tournée baptisée Courage World Tour, Céline fait le tour du monde et se produira en France pour six dates exceptionnelles ( les 26, 27 et 30 juin, ainsi que les 1er, 3 et 4 juillet à Paris La Défense Arena). Même dans les épreuves et dans la peine, Céline reste une battante. The show must go on !