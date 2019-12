Céline Dion : L'histoire derrière ses chaussures excentriques qui font le buzz

La chanteuse Céline Dion a fait aussi bien évoluer sa musique que son look. Depuis presque trois ans, elle est devenue une inattendue icône de mode. La star de 51 ans a encore prouvé son sens du style et de l'audace en prenant la pose dans des chaussures incroyables.

La diva aux plus de 10 000 paires de chaussures, stockées dans un hangar de Las Vegas, a partagé sur son compte Instagram une photo d'elle au pied d'un sapin et a écrit en légende : "Est-ce que votre sapin de Noël est décoré ?" Une photo prise par son ami danseur et styliste, Pepe Munoz. Mais au-delà des boules et des guirlandes, ce qui attirait surtout l'oeil c'était sa paire de chaussures à flammes rouges et oranges. Des escarpins qui sont l'oeuvre conjointe de Caitlin Doherty, Wilson Duong et Christine Clores. Elles ont été spécialement commandées pour l'interprète par la Scotiabank Arena de Toronto, salle où elle s'est produite les 9 et 10 décembre 2019 dans le cadre de sa grande tournée mondiale intitulée Courage World Tour.

Cette paire a une histoire, racontée par la créatrice du modèle, Caitlin Doherty. "Courage [du nom du nouveau disque de la star, NDLR] est un hommage à Céline Dion et une expression artistique de sa passion pour la mode et une métaphore qui représente ce qu'elle a parcouru. Le symbolisme dans cette oeuvre d'art rassemble à la fois des thèmes qui sont commun à Céline et au Phénix : la transformation et la renaissance. Cette oeuvre d'art célèbre le chemin emprunté par Céline pendant ces quatre dernières décennies durant lesquelles elle est devenue l'icône qu'elle est aujourd'hui. Céline est la superstar qu'elle est désormais à cause des expériences qu'elle a vécu et qui l'ont rendue forte, sauvage et résiliente", peut-on apprendre.

A noter que la star reprendra sa tournée dès le 8 janvier prochain à Jacksonville (Floride). Elle se repose actuellement auprès de ses enfants René-Charles (18 ans) et les jumeaux Nelson et Eddy (9 ans).