Céline Dion évoque avec émotion la mort de sa mère Thérèse : "Elle me manque"

Comme tous les précédents, l'album Courage de Céline Dion est un succès. Actuellement en pleine tournée, la diva québécoise est le sujet d'un court métrage signé Apple Music intitulé Behind Celine Dion's Courage. Elle s'y livre sur l'impossible deuil de l'homme de sa vie, René Angélil, décédé en 2016 après une longue bataille contre le cancer, mais également sur sa vie de famille avec son fils René-Charles (19 ans) et ses jumeaux Nelson et Eddy (9 ans).

C'est pour en faire la promotion que Céline Dion s'est confiée à PEOPLE Magazine, le jeudi 6 février 2020. Elle y évoque d'abord la perte tragique de sa mère, Thérèse, à l'âge de 92 ans le 16 janvier dernier. "Ma mère était une femme fabuleuse. Avec mon père, elle a élevé 14 enfants. On n'avait pas d'argent en grandissant, mais notre maison était remplie d'amour et d'affection. Elle était une musicienne exceptionnelle, elle adorait chanter. Elle a écrit ma toute première chanson", a-t-elle confié. En effet, Thérèse est la compositrice et parolière de Ce n'était qu'un rêve, chanson qui finira par taper dans l'oeil d'un certain René Angélil...

"Elle était une cuisinière géniale. Elle était incroyablement drôle et adorait rire. Elle était mon héroïne. Elle me manque tellement... elle nous manque à tous", a poursuivi Céline Dion à nos confrères américains. La grande complice de Pepe Munoz explique ensuite comment elle réussit à faire le deuil de sa maman adorée. "J'ai déjà évoqué le fait que la musique est ma manière de guérir, mais le métier le plus important que j'ai est d'être la meilleure mère possible pour mes enfants. Ils sont ma plus grande source de guérison", confiait-elle.

Eurovision, résidence à Las Vegas, records de vente... le CV de Céline Dion est impressionnant. Quand on lui demande ce qu'elle rêve de faire, l'artiste avoue qu'elle se verrait bien comédienne. "J'aimerais bien jouer la comédie un de ces jours, faire un film. Je pense que ce serait sympa et j'aimerais bien essayer", dit-elle. L'appel est lancé...