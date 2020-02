Céline Dion bientôt maman pour la 4e fois ? "Elle rêve d'adopter..."

Céline Dion, bientôt de nouveau maman ? C'est ce qu'a révélé Elisabeth Reynaud, sa biographe, dans l'émission TPMP People le 21 février 2020. Interrogée par Matthieu Delormeau, elle balance une bombe en direct sur le plateau de C8 en déclarant que l'interprète du titre My Heart Will Go On aimerait devenir mère pour la quatrième fois. "Elle veut adopter (...) Elle rêve d'adopter une petite fille." Maman de René-Charles (18 ans) et des jumeaux Nelson et Eddy (9 ans), Céline souhaiterait ainsi agrandir sa famille. Elizabeth explique son choix : "Il ne faut pas oublier qu'elle a perdu tous les gens quelle adorait : sa petite nièce, son père, sa mère, son frère, etc. Mais il lui reste ses trésors sur terre, ses trois fils". Mais alors que René Charles âgé de 19 ans commence à prendre son indépendance et à s'envoler loin du nid familial, Céline serait prête à commencer les démarches pour l'adoption d'un nouvel enfant.

Très troublé par cette nouvelle, l'animateur tente d'en savoir plus et demande : "On sait dans quel pays ? On sait où ?" Ce à quoi Elizabeth répond : "Pour l'instant, non c'est encore au stade de projet". La biographe de la star a également confirmé que l'artiste avait conservé du sperme de René-Angelil chez elle. "Il y a évidemment du sperme congelé de René parce que c'est ce qu'on fait quand on a un cancer mais Céline a 51 ans je ne pense pas qu'elle en fera grand chose..." Une des chroniqueuses ajoute ensuite : "Il peut servir à quelqu'un d'autre si elle donne l'autorisation". Très cash, Elizabeth répond alors du tac-au-tac : "Non, non elle ne voudra jamais". Pas question pour Céline qu'on touche à l'homme de sa vie René qui a partagé sa vie de 1981 à 2016. Alors, Céline concrétisera-t-elle bientôt ce beau projet ? On l'espère !