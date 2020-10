David Guetta : Madonna refuse de collaborer avec lui pour une raison surprenante

Le 1er octobre 2020, David Guetta a dévoilé le clip de sa nouvelle chanson Let's Love, en duo avec la star américaine Sia. À cette occasion, le célèbre DJ a accordé une interview au duo de youtubeurs Mcfly & Carlito en se prêtant à leur Concours d'anecdotes. Et c'est avec une histoire qu'il n'avait encore jamais racontée qu'il a surpris ses hôtes...

"J'ai fait un remix pour Madonna il y a très longtemps et je gagne un Grammy pour le remix, a d'abord raconté le DJ de 52, faisant ainsi référence à son remix du titre Revolver, récompensé en 2011. Derrière, Madonna m'appelle, en me disant : 'Vraiment, j'adore ce remix, je voudrais te proposer de produire mon prochain album.' Donc, truc de ouf. Madonna c'est quand j'ai 17 ans, j'arrive en club, j'entends les premiers sons de Madonna, c'est complètement dingo pour moi. Et donc, j'arrive au déjeuner, ça se passe super bien, on parle de tout, on parle de musique, ce qu'elle veut faire pour l'album, comment elle voit le truc, qu'elles sont mes idées, etc. Super sympa. C'est juste elle et moi, très relax, très cool (...). Donc on dit 'Ok, super. Quand est-ce qu'on commence l'album ?'"