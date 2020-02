Sofia Richie et Scott Disick bientôt séparés à cause de Kourtney Kardashian ?

Il y a de l'eau dans le gaz entre Scott Disick et Sofia Richie... Une source aurait déclaré au magazine People que leur romance n'était pas aussi rose qu'on pourrait le croire. "Scott et Sofia sont le genre de couple qui se sépare et se remet ensemble. C'est très dramatique, et puis tout va bien à nouveau", a confié l'informateur anonyme. De vraies montagnes russes sentimentales qui pourraient bien finir par avoir raison de leur amour.

Ensemble depuis près de deux ans, le couple avait commencé à susciter des rumeurs à l'été 2017 lorsque Scott et Sofia avaient été aperçus complices sur un yacht pendant le Festival de Cannes. À l'époque, la fille de Lionel Richie avait affirmé que leur relation n'était qu'une belle amitié et avait tenté de faire taire les rumeurs en écrivant (de manière très poétique) sur Twitter : "Pour que tout le monde puisse sortir se détendre le c**, Scott et moi sommes juste des potes #relax." Avant de renchérir quelques jours plus tard : "Pour la dernière fois, Scott et moi sommes juste amis. Je suis célibataire et je me concentre sur mes amis, ma famille et mon travail." Quelques mois plus tard, les deux "amis" officialisaient leur couple.

Séparé de Kourtney (avait qui il a eu trois enfants, Mason, Penelope et Reign) depuis 2015, Scott semblait pourtant avoir retrouvé la sérénité depuis son idylle avec le mannequin de 21 ans. Mais le papa de 36 ans semble en réalité être assez mal à l'aise et ne pas savoir comment gérer les relations entre la mère de ses enfants et sa nouvelle petite amie. Il a d'ailleurs longuement hésité avant d'inviter Sofia dans la célèbre émission L'Incroyable Famille Kardashian. "Sofia n'a jamais vraiment fait quelque chose comme ça avant. C'est dur, avait-il déclaré lors d'un épisode en 2019. Je ne veux pas qu'elle se sente mal à l'aise, je ne veux pas qu'elle ait l'impression qu'elle n'est pas aussi à l'aise que moi. J'essaie juste de faire attention aux sentiments de chacun." Visiblement agacée, Sofia avait décidé d'unfollow Kourtney sur les réseaux quelques jours plus tard.

De son côté, Sofia semble en avoir eu assez et a tout simplement refusé de participer à cette télé-réalité, comme elle l'a indiqué lors d'une interview accordée le 4 février 2020 à Entertainment Tonight. Pour justifier son refus d'apparaître à l'écran, elle a déclaré : "Eh bien parce que je veux devenir actrice. J'ai l'impression que pendant un certain temps, je me suis retenu parce que j'avais peur de l'échec, mais 2020 est mon année. Je vais bientôt faire de la comédie." Sous-entendant ainsi par la même occasion que cette télé-réalité pourrait nuire à sa carrière. Une bombe qui risque de ne pas plaire à la famille Kardashian, à Kourtney mais peut-être également à Scott...