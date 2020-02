Sofia Richie en froid avec Kourtney Kardashian ?

Sofia Richie est dans le sillage de la famille Kardashian. Amie de Kylie Jenner, en couple avec Scott Disick, elle aurait une relation en dents de scie avec l'ex-compagne de ce dernier, Kourtney Kardashian. Les internautes ont soupçonné Sofia d'avoir unfollow Kourtney sur Instagram. La réalité est tout autre...

Sofia Richie compte plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram, et suit 445 utilisateurs. Parmi eux, figure Kourtney Kardashian. La fille de Lionel Richie prouve ainsi son affinité pour l'ex de son compagnon, Scott Disick, père de ses trois enfants (Mason, Penelope et Reign, 10, 7 et 5 ans).

Au début de leur relation, Kourtney Kardashian avait exprimé son dédain pour Sofia. Les deux femmes sont parvenues à s'entendre et se côtoient lors d'occasions spéciales. Récemment, la jolie blonde de 21 ans avait été invitée chez Kourtney pour le réveillon de Noël.