Kourtney Kardashian et Travis Barker mariés en pleine nuit à Las Vegas : leur demande très spécifique révélée...

Kourtney Kardashian et Travis Barker sont maintenant mariés, un an après leur rencontre. Les deux tourtereaux se sont dit "oui" dans une chapelle de Las Vegas et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ne lésinent pas sur les détails... Puisqu'en effet, le couple aurait eu une demande bien spéciale pour la cérémonie, une petite condition qui, si elle n'avait pas été remplie, aurait pu faire capoter le mariage !

Page Six révèlent que la grande soeur de Kim Kardashian de 42 ans et le musicien de 46 ans tenaient absolument à ce que la cérémonie soit tenue par un faux Elvis Presley (comme le veut la tradition pour les mariages de Vegas). C'est le propriétaire de la Chapelle One Love Wedding, Marty Frierson qui a dû se débrouiller pour trouver un imitateur de la star des années 50 au dernier moment.

Ce dernier est revenu sur cette nuit de folie où il a reçu un appel vers minuit et demi après la soirée des Grammy Awards au MGM Grand Garden Arena. "Nous avons une célébrité venue pour les Grammy Awards et qui veut être sûre que vous êtes ouvert. On a regardé vos critiques. Vous êtes une chapelle cinq étoiles donc nous savons que c'est bien. Mais vous pouvez nous trouver un Elvis ?" s'est souvenu avoir entendu Marty Fierson au téléphone avant qu'il ne réponde : "C'est un peu tard mais je vais voir ce que je peux faire." Le gérant a déclaré que Kourtney Kardashian et Travis Barker étaient intransigeants sur la présence d'un faux Elvis Presley et voulaient une confirmation avant de réserver le lieu. "J'ai passé quelques appels" a ensuite affirmé Marty Fierson, qui a également confié avoir une liste de faux Elvis sous la main. Tout est bien qui finit bien : la cérémonie a ainsi pu avoir lieu ver s1h30 du matin pour officialiser le mariage des deux stars, qui se sont présentés dans leur tenue des Grammy Awards et deux bouquets de roses !