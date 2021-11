Angelina Jolie en bombe avec ses enfants pour soutenir un cher ami français

Un documentaire qui parle d'art ? C'est pour bientôt, en France. En Amérique, en revanche, le public peut d'ores et déjà découvrir Paper And Glue: A JR Project, le film que JR propose pour évoquer encore un peu plus ses oeuvres graphiques, avec moult détails. Et pour présenter ce nouveau projet cinématographique, le réalisateur et street artist a eu droit à la présence de célébrités très prestigieuses puisqu'Angelina Jolie, notamment, avait fait le déplacement jusqu'au Musée de la tolérance de Los Angeles, le 18 novembre 2021.

Comme à son habitude, Angelina Jolie a foulé le tapis rouge avec certains de ses enfants. Aperçue récemment en pleine promotion du film The Eternals, de Chloe Zhao, elle était cette fois-ci accompagnée de sa fille Shiloh Jolie-Pitt, 15 ans, et de son fils Pax Thien, 17 ans. Mais pourquoi la comédienne américaine était-elle là, pour soutenir l'artiste français ? Tout simplement parce qu'ils sont amis depuis qu'il l'a photographiée, elle, lors d'un voyage en France au mois d'août 2021.

Le documentaire Paper And Glue: A JR Project est centré sur l'oeuvre plastique du réalisateur parisien. À l'aide de cinq toiles inattendues, l'intention de l'artiste est de donner une voix mondiale aux gens ordinaires à travers une combinaison de genre mêlant art public, photographie et spectacle grand format. Il est connu pour imprimer des photographies gigantesques, en noir et blanc, et les apposer aux abords des monuments de Paris, notamment la Tour Eiffel ou la pyramide du Louvres. Il a également travaillé, avec Agnès Varda, sur Visages Villages. Etaient également présents pour l'applaudir, lui et son équipe, lors de l'avant-première : Sara Bernstein, Ameta Spain, Marc Azoulay, Mia Maestro, Sofia Boutella, Lawrence Bender, Lil Buck, Jeff Soboroff ou encore Dallas Rexer.