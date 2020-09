Zendaya victorieuse aux Emmy Awards : l'appel du pied de son ex Jacob Elordi

Son heure de gloire est finalement arrivée. Zendaya, héroïne très remarquée de la série Euphoria, a été récompensée le 20 septembre 2020 durant la 72e cérémonie des Emmy Awards. Le rôle de Rue a tant et si bien convaincu les téléspectateurs et la critique que la comédienne a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique. Une victoire doublement historique : à 24 ans, elle est la plus jeune à avoir obtenu cette statuette d'or. Elle est également la deuxième femme noire – seulement – à l'avoir gagnée, la première étant Viola Davis pour avoir incarné Annalise Keating dans How to Get Away With Murder.

C'est un parcours admirable que celui de Zendaya depuis sa plus tendre enfance. Elle que l'on a découverte très tôt, en 2010 dans la série Disney Shake it off – auprès de Bella Thorne – est parvenue à se détacher de cette image très lisse qu'elle aurait pu conserver toute sa vie. Et c'est ainsi qu'elle a convaincu tout le monde dans la peau d'une adolescente tiraillée par l'amour, les traumas et les addictions. Même son ex Jacob Elordi, qui jouait Nate Jacobs dans Euphoria, lui a adressé un petit clin d'oeil sur les réseaux sociaux. "Félicitation Capitaine Zendaya, a-t-il écrit, accompagnant son texte d'un petit coeur violet. Bravo."

Jacob Elordi avait tourné la page depuis belle lurette. Après Joey King – sa partenaire dans The Kissing Booth – et Zendaya, il aurait succombé aux charmes de la divine Kaia Gerber au mois de septembre 2020. La saison 2 d'Euphoria aurait dû être tournée au mois de janvier mais finira bien par reprendre son cours. Quoi qu'il arrive, sa place au sein de la planète Hollywood est assurée. Le soir des Emmy Awards, elle a battu à plates coutures de très très grandes actrices : Jennifer Aniston pour The Morning Show, l'oscarisée Olivia Colman pour The Crown, Jodie Comer – gagnante de l'année dernière – pour Killing Eve, Laura Linney pour Ozark et Sandra Oh pour Killing Eve. Jacob Elordi regretterait-il leur rupture ?