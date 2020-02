Olivia Colman épingle son mari sur la scène des Oscars : "Il l'a vraiment dit !"

Monter sur la scène des Oscars ? Elle risque bien d'en prendre l'habitude ! Olivia Colman, qui obtenait l'année dernière le trophée d'or de la Meilleure actrice pour avoir été royale en tant que Queen Anne dans La Favorite de Yórgos Lánthimos, a cette fois-ci rejoint les planches du Dolby Theatre afin de remettre une récompense. Entre ses mains, le nom du comédien sur le point d'être sacré Meilleur acteur de l'année. Mais avant de mettre fin au suspense, elle a accordé un petit clin d'oeil à son époux, Ed Sinclair. "Merci de m'avoir ré-invitée, a-t-elle déclaré. C'est un tel plaisir d'être ici. L'année dernière a été le plus beau jour de sa vie. Il l'a vraiment dit. Et j'ai accouché trois fois ! J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que lui..."

Gagner un Oscar, ça vous vieillit drôlement

On la connaissait brune. Voilà qu'Olivia Colman s'est offert un petit aller-retour chez le coiffeur. Le 9 février 2020, en se rendant à Los Angeles, l'actrice de 46 ans a dévoilé une nouvelle teinte blond platine très pâle, lunaire, qui lui va à ravir. "Gagner un Oscar, ça vous vieillit drôlement" a-t-elle ironisé. Attendons donc, patiemment, de voir si Joaquin Phoenix cédera aux sirènes de la décoloration. Lui qui a incarné une énième version du Joker a tant surpassé ses prédécesseurs qu'il a raflé la récompense la plus convoitée de la soirée.

Bientôt 20 ans de mariage

Olivia Colman a épousé l'auteur/acteur Ed Sinclair en 2001. Ensemble, ils ont eu trois enfant : Finn, 14 ans, Hall, 12 ans et une petite dernière dont on ignore le prénom, plus récemment en 2015. On ne l'a pas encore revue au cinéma, en France, depuis son prestigieux rôle dans La Favorite. Mais il faut croire qu'elle a pris goût à la royauté. Depuis la troisième saison de la série The Crown, c'est elle qui incarne la souveraine british, Queen Elizabeth II, à la place de Claire Foy. C'est ce qu'on appelle une carrière couronnée de succès...