Tom Holland : Bientôt libéré de la saga Spider-Man ? "Je m'en irai avec fierté"

Tom Holland était la star d'un des films les plus attendus et les plus prospères de 2021, Spider-Man : No Way Home, qui cumule 6,8 millions d'entrées en France et 1,7 milliard de dollars de recettes à travers le monde. Sa mission en tant qu'homme araignée pourrait néanmoins prendre fin. L'acteur a fait une annonce étonnante dans sa dernière interview en date.

Après un marathon promo intense qui l'a mené à Paris, Londres puis Los Angeles, Tom Holland est de retour à Londres, sa ville natale ! Cette semaine, il était invitée sur le plateau de This Morning, diffusée sur ITV, au Royaume-Uni. Le comédien de 25 ans a évidemment parlé de Spider-Man avec les deux présentatrices de l'émission, Holly Willoughby et Josie Gibson. Il y a laissé entendre que No Way Home, le nouveau volet de la saga consacré au super-héros (sorti en France le 15 décembre dernier) pourrait être son dernier film dans la peau de l'homme araignée.

"Ça pourrait être mon dernier Spider-Man, mais le premier aurait pu l'être aussi. Si il est temps pour moi, je m'en irai avec fierté", a confié Tom Holland. En 2015, l'acteur a signé un contrat pour six films dans le costume de Spider-Man, trois consacrés au super-héros et trois autres dans le cadre d'autres projets Marvel. Tom Holland a fait ses tous premiers pas en tant que Peter Parker (le vrai nom de Spider-Man) dans Captain America : Civil War, sorti en 2016.