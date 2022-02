Tom Holland et Zendaya : Le couple casse sa tirelire pour acheter une immense maison à Londres

Les acteurs Tom Holland et Zendaya sont sur le point de passer un cap dans leur relation en achetant une maison à 3,5 millions d'euros à Londres. Les deux stars du dernier Spider-man, âgées de 25 ans, vont faire du Royaume-Uni leur lieu principal de résidence, puisqu'ils auraient déjà acheté une immense demeure de six chambres dans le Richmond, ville de banlieue londonienne très prisée des célébrités. Selon The Mirror, le couple a de grands projets de travaux et rénovations pour leur nouveau nid douillet qui devrait comprendre, un cinéma, une salle de sport ou encore une pièce spécialement dédiée à l'acteur.

Tom Holland aurait affirmé avoir acheté la maison, qui se situerait à seulement quelques kilomètres du lieu de naissance de l'acteur, Kingston Upon, un peu plus tôt dans le mois. Le couple aurait été vu en train de prendre l'avion de Los Angeles vers Londres afin de récupérer les clés de leur nouveau bijou et envisager un déménagement durant l'été. Une source a révélé : "Ils sont aux anges depuis qu'ils ont acheté leur première maison ensemble (...) Ils sont très amoureux et ils voulaient avoir leur première maison à Londres, là où Tom Holland a grandi. Et tout le monde est ravi pour eux."

L'acteur aurait apparemment exigé une sécurité high-tech pour la demeure, notamment une porte en acier de 2m50. Il aurait également eu des exigences particulières concernant la salle de cinéma, ainsi que pour sa pièce personnelle. Le lieu de résidence Richmond a eu beaucoup de succès auprès des célébrités puisque le couple rejoint Mick Jagger, Angelina Jolie, Tom Hardy, Jerry Hall ou encore David Attenborough dans la liste des propriétaires du quartier.

Proches depuis le tournage de Spider-Man: Homecoming (sorti en 2017), l'Américaine Zendaya et le Britannique Tom Holland sont apparus pour la première fois en couple en 2021 mais ils partagent également une romance à l'écran dans le succès planétaire sorti en décembre dernier, Spider-man : No Way Home. Tom Holland a récemment déclaré qu'il envisageait un prochain film du super-héros araignée pour 2023.