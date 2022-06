Zendaya enceinte ? Agacée par les rumeurs, elle met les points sur les i !

Comme beaucoup, Zendaya n'est pas vraiment fan des mensonges qui peuvent être déballés sur son dos. En témoigne le dernier post Instagram de l'actrice qui s'est montrée très mécontente d'une rumeur naissante sur les réseaux sociaux concernant son couple. Depuis plusieurs jours, un photo-montage tournait sur Tiktok où on découvrait la star d'Euphoria avec un ventre arrondi...

Ce n'est pas l'heure du bébé pour Zendaya et Tom Holland , les têtes d'affiche de Spiderman ont beau être en couple et vivre heureux du côté de Londres, ils n'envisagent pas encore de faire un enfant. Et cela même si certains internautes en rêvent. Parmi eux, quelques individus mal intentionnés ont même tenté de faire émerger une fake news montrant Zendaya enceinte. Une image complètement retouchée qui n'a pas réjoui l'intéressée.

"Vous voyez maintenant, c'est pour cette raison que je reste en dehors de Twitter. Quoi qu'il en soit, revenons aux choses sérieuses, au tournage de mon dernier film Challengers" s'est insurgée la jeune femme de 25 ans sur Instagram (voir diaporama). Une mise au point qui n'a d'ailleurs pas vraiment inquiété l'instigateur des fausses images, qui s'est empressé de fanfaronner sur les réseaux. "Je ne suis pas blessé, au moins j'ai été remarqué". Pas de quoi être fier pourtant.

La star révélée dans la série Disney Channel Shake it up ! a de quoi vouloir revenir aux choses "sérieuses" et parler de sa carrière. En effet, la comédienne est omniprésente et parait intouchable. Tantôt saluée par la critique (elle a remporté à un Emmy Award pour son rôle dans Euphoria) tantôt phénoménale au box-office (Spiderman, Dune), la jeune femme marche sur l'eau depuis plusieurs années maintenant. Comme évoqué dans sa story, Zendaya a également été choisie par le réalisateur italien Luca Guadagnino (Call me by your name) pour incarner une prof de tennis prise dans un trio amoureux avec son élève, mais aussi mari, et le meilleur ami de ce dernier.