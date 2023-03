"J'ai une compagne qui a trois jeunes enfants" : Jean-Michel Aulas dévoile sa nouvelle vie à 73 ans

C'est l'un des personnages les plus importants du football français de ces 20 dernières années. Après être devenu président de l'Olympique lyonnais dans les années 80, Jean-Michel Aulas en a fait un des clubs les plus puissants de France. Devenu un des hommes forts du football français, il a emmené son club à 7 titres de champion consécutifs dans les années 2000. Une époque où l'OL régnait en maître incontesté sur l'Hexagone, mais malheureusement pour les supporters lyonnais, l'arrivée de l'ogre parisien a rapidement relegué le club rhodanien au second plan.

Malgré l'arrivée de Laurent Blanc il y a quelques mois, le club de Jean-Michel Aulas peine à concurrencer les meilleurs cette année et végète au milieu du classement. Alors que l'Américain John Textor est devenu actionnaire majoritaire de l'OL il y a quelques mois, son président sait qu'il est plutôt sur la fin qu'au début de son histoire avec le club qui a vu passer Karim Benzema et Grégory Coupet. Très impliqué dans le football français et présent au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, il a également suivi de très près l'affaire impliquant Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, obligé de démissionner il y a quelques semaines.

Toujours aussi actif à 73 ans, Jean-Michel Aulas est conscient qu'il doit baisser le pied, surtout qu'il a connu un changement de vie ces dernières années. "Même si je pense avoir toutes mes capacités intellectuelles, il y a quand même la fatigue. Et puis la famille. J'ai changé de vie il n'y a pas très longtemps. J'ai une compagne qui a trois jeunes enfants, dont un de 9 ans, passionné de foot", raconte-t-il dans une interview accordée à Libération. Longtemps en couple avec Nathalie Echinard, le président de l'OL semble donc avoir retrouvé l'amour et doit désormais s'occuper d'enfants en bas âge, ce qui semble lui plaire. "Je l'emmène beaucoup sur les terrains", ajoute-t-il en parlant du cadet de sa nouvelle amoureuse.

Toujours aussi actif à 73 ans, Jean-Michel Aulas a récemment changé de vie, ce qui semble lui avoir donné un coup de jeune !