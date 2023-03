Diaporama : "J'ai une compagne qui a trois jeunes enfants" : Jean-Michel Aulas dévoile sa nouvelle vie à 73 ans

1 / 13 "J'ai une compagne qui a trois jeunes enfants" : Jean-Michel Aulas dévoile sa nouvelle vie à 73 ans

Jean-Michel Aulas annonce qu'il a changé de vie récemment

Le président de l'Olympique lyonnais est un homme plutôt discret sur sa vie de famille

Longtemps en couple avec Nathalie Echinard, Jean-Michel Aulas vient d'annoncer qu'il avait retrouvé l'amour

Dans une interview accordée à Libération , le boss de l'OL confesse avoir retrouvé l'amour

"J'ai changé de vie il n'y a pas très longtemps. J'ai une compagne qui a trois jeunes enfants, dont un de 9 ans, passionné de foot", déclare Jean-Michel Aulas

À 73 ans, Jean-Michel Aulas connaît donc une nouvelle jeunesse avec sa compagne et ses enfants

Jean-Michel Aulas - Cérémonie d'ouverture du Festival Lumière 2021 à Lyon le 9 octobre 2021.

Jean-Michel Aulas et guest - Cérémonie d'ouverture du Festival Lumière 2021 à Lyon le 9 octobre 2021.

Jean-Michel Aulas, président du Groupe OL et Vincent Labrune, président de la Ligue française de football (LFP) - Réunion du comité exécutif extraordinaire de la Fédération française de football (FFF) au siège de la FFF à Paris; France, le 11 janvier 2023.

Jean-Michel Aulas et sa compagne Nathalie Echinard - Photocall de la soirée d'ouverture du 55ème festival de télévision de Monte-Carlo à Monaco. Le 13 juin 2015

Jean-Michel Aulas et son amie Nathalie Echinard - Photocall à l'occasion de la présentation du nouveau spectacle du Lido "Paris Merveilles" à Paris, le 8 avril 2015.