"J'en ai bu une demi-coupe..." : Droguée par Laurent Bigorgne, sa victime livre les détails choquants...

Sophie Conrad, l'ancienne collaboratrice de Laurent Bigorgne, directeur de l'Institut Montaigne qui a démissionné de son poste depuis l'affaire et proche d'Emmanuel Macron, s'est exprimée sur RMC ce 8 mars 2022 au micro d'Apolline de Malherbe. Elle est revenue sur les faits que l'homme a reconnus et a replacé dans son contexte tout ce qu'elle a subi. Visiblement affectée, elle donne les détails glaçants et s'insurge contre le déroulement de l'enquête.

"Mardi 22 février dernier, j'étais invitée à dîner à son domicile. (...) Arrivée chez lui, il a servi deux coupes de champagne dans sa cuisine. Il a un peu tardé à les apporter dans la salle à manger où je me figurais. J'en ai bu une demi-coupe et le monde a changé. Les murs tournaient. J'avais extrêmement chaud, j'avais le coeur qui battait extrêmement fort. J'ai cru que je ne me souviendrais de rien de cette soirée. J'ai envoyé un SMS à une amie qui essayait de me joindre et qui a fini par l'appeler lui. Ce qui l'a perturbé et moi m'a réveillé et sorti de ma torpeur. J'ai réussi à partir et à sortir de chez lui", a raconté dans un premier temps Sophie Conrad. Si elle lui a demandé par texto s'il avait mis quelque chose dans son verre, il a éludé et elle a fini par se rendre à l'hôpital de Cochin en taxi.

Après avoir été rassurée sur son état de santé, Sophie Conrad a souhaité faire des analyses pour éclaircir les choses. C'est une réquisition de la police qui permet de les faire à l'Hôtel-Dieu, l'établissement habilité pour cela. "Elles ont tout de suite révélé la présence d'amphétamines et de MDMA. Et donc je porte plainte", ajoute la jeune femme.