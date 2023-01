"Je ne peux pas le piffrer" : Aurore Morisse (Affaire Conclue) cash sur un acheteur

Cela va bientôt faire deux ans qu'Aurore Morisse fait partie de la belle aventure Affaire conclue (France 2). Une acheteuse qui a rapidement su se faire une place dans le coeur des téléspectateurs. Interrogée par Télé Loisirs, la jeune femme de 31 ans s'est confiée sur l'ambiance au sein du tournage.

Aurore Morisse avait été contactée "il y a trois ou quatre ans" pour participer à Affaire conclue. Mais, à l'époque, elle avait refusé de rejoindre l'émission présentée par Sophie Davant. "Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est notamment la qualité des objets qui commençait à être meilleure et je voulais faire cette émission pour moi et non pas pour les autres", a-t-elle précisé à Télé Loisirs. La jeune marchande d'art liégeoise - à la tête du cabinet d'expertise Chestret 5 Consult, en Belgique - n'a eu aucun mal à se faire une place parmi les autres acheteurs. Son intégration s'est bien passée et elle l'assure, elle s'"entend bien avec tout le monde". "Je suis comme un poisson dans l'eau. Je suis très à l'aise et les caméras ne me font pas peur. (...) Quand la première émission est passée, je me suis dit que j'avais les mêmes compétences et des spécialités différentes, ce qui est très enrichissant", a-t-elle précisé.

Je le déteste aussi

Si l'entente est au beau fixe avec tout le monde, elle "adore Damien" Tison. En revanche, il y a des moments où cela est un peu plus compliqué. "Je le déteste aussi parce qu'on a un passé similaire : des parents antiques, il aime les belles choses. Quand on est sur les mêmes objets, je ne peux pas le piffrer (rires). Il me fait payer le double ou le triple d'un objet ! Hors caméra, c'est une très belle personne. C'est comme Marie, FX, Stéphane, Caroline. Quand je suis face à Damien, il lâche rarement les affaires. Même Arnaud, le nouvel acheteur qui me fait mourir de rire, ça devient compliqué parce qu'on a la même clientèle et on aime les mêmes choses", a-t-elle conclu.