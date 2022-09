"Je ne voulais pas d'enfants" : Florence Foresti fait de rares confidences sur sa fille et son rôle de mère

Florence Foresti est l'une des humoristes préférées des Français. Révélée dans l'émission On a tout essayé présentée par Laurent Ruquier sur France 2, l'humoriste de 47 ans est devenue une référence de l'humour français. Elle est d'ailleurs à l'affiche de son nouveau spectacle Boys Boys Boys (en référence au titre culte de la chanteuse Sabrina) au théâtre Marigny à Paris. Florence Foresti est en couverture du nouveau Paris Match qui sort ce jeudi 29 septembre. La compagne de l'humoriste suisse Alexandre Kominek s'est exprimée sans filtre, sans langue de bois sur son couple, sa vie de famille et sa carrière.

Je ne voulais pas d'enfants

En juillet 2007, Florence Foresti, alors en couple avec le directeur artistique et metteur en scène Julien Mairesse, a donné naissance à une fille, Toni. Dans cette interview, l'humoriste de 47 ans a fait part de ses appréhensions à l'idée de devenir mère : "Je ne voulais pas d'enfants, je pensais que dans une vie d'artiste il n'y a pas de place pour l'éducation. Donc je me bagarre depuis quinze ans pour mener ma carrière sans trop foirer ma vie de mère", a-t-elle confiée. Pour mener à bien son rôle de mère, la comédienne a dû faire quelques sacrifices, y compris renoncer à des projets professionnels : "Les films ou les projets que je n'ai pas faits pour rester avec elle ne seront jamais un regret. Au contraire, ils sont une fierté."

Après sa séparation avec le père de sa fille unique en 2010, Florence Foresti a été la compagne du réalisateur et scénariste Xavier Maingon dont elle s'est également séparée. Dans cette interview à Paris Match, elle a toutefois avoué n'avoir "connu que de magnifiques histoires d'amour". "Je suis convaincue que je ne suis pas la femme d'un seul homme, parce que l'amour éternel me semble un leurre", a-t-elle fait savoir. Et d'ajouter : "Mais j'aime tous mes ex pour la vie : mon premier mari ; Julien ; le père de ma fille ; et Xavier. Ce sont des hommes géniaux qui ne m'ont jamais fait souffrir - ou si peu (...) J'ai travaillé avec eux, tout partagé, j'ai eu plus que j'aurais toujours rêvé."

L'intégralité de l'interview de Florence Foresti est à retrouver dans "Paris Match" ce jeudi 29 septembre.