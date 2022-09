"Les ruptures ont pu être dures mais..." Florence Foresti se confie sur ses ex, "des hommes géniaux"

En termes de rupture, il y a deux types de personnes : celles qui se déchirent et se font la guerre. Et il y a les autres. Florence Foresti fait partie de ceux-là. Avant d'officialiser avec Alexandre Kominek, l'humoriste de 48 ans a partagé la vie de plusieurs hommes. Et loin d'elle l'idée d'effacer toute trace de ses ex-compagnons malgré les ruptures qu'elle a connues avec chacun d'eux.

Florence Foresti refuse même de parler d'échecs. Selon elle, si ses précédentes histoires ont tourné court, c'est une question de destin : "Je n'ai connu que de magnifiques histoires d'amour, confirme-t-elle dans les pages de Paris Match. A chaque fois, la vie nous a séparés. Je suis convaincue que je ne suis pas la femme d'un seul homme, parce que l'amour éternel me semble un leurre. Mais j'aime tous mes ex pour la vie ! Julien, le père de ma fille et Xavier. Ce sont des hommes géniaux qui ne m'ont jamais fait souffrir - ou si peu."

Si ses relations avec ses anciens compagnons sont au beau fixe, cela ne veut pas dire que le choix de se quitter a été facile à digérer : "Les ruptures ont pu être dures mais j'ai été assez épargnée par les chagrins d'amour. J'ai travaillé avec eux, tout partagé. J'ai eu plus que j'aurais toujours rêvé." Florence Foresti n'est donc pas du genre à ruminer des actions passées : "J'ai toujours vécu avec des hommes respectueux, gentils, sensés et intelligents. Mais je ne suis pas à l'abri, demain, de tomber sur un connard qui me brisera le coeur. Mon célibat était tout sauf un cauchemar. Mais au bout d'un an, il a commencé à me peser."

Florence Foresti a fini par trouver chaussure à son pied. La créatrice de Désordres, diffusée dès le 3 octobre prochain sur Canal +, est en couple depuis plusieurs mois avec Alexandre Kominek, également humoriste. S'ils ont officialisé leur couple en juin dernier lors d'une représentation officielle de Vincent Dedienne sur scène, les tourtereaux s'étaient montrés amoureux, tactiles et hilares dans les tribunes de Roland-Garros. Comme quoi, leur amour, c'est vraiment de la balle.