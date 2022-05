Florence Foresti séparée de Julien : le père de sa fille a totalement refait sa vie

Florence Foresti, assez discrète sur sa vie sentimentale, avait évoqué dans les pages du magazine Paris Match, en 2018, à quel point Toni compte pour elle. "Ma fille m'a sauvé la vie. Je ne pouvais pas continuer à être Tata Kronenbourg, à être bourrée tous les soirs, même si je ne l'ai qu'une semaine sur deux. Elle me donne de l'inspiration, elle me fait rester jeune, curieuse et en même temps elle me fatigue et elle me fait vieillir. Se lever pour elle à 6h du mat, bon... mais elle m'enrichit tellement", disait-elle alors. Alors que la demoiselle approche des 15 ans, nul doute qu'elle n'a plus besoin de se lever si tôt pour lui faire le petit-déjeuner mais, à l'adolescence, qu'il y a d'autres problèmes à gérer comme les premiers émois amoureux par exemple...

Côté vie pro, Julien Maîresse - qui réside à Paris - continue de travailler dans le milieu du show business, lui que l'on retrouve à la tête des sociétés La grosse entreprise de Julien et Le Manoir de Léon. Récemment, il a par exemple travaillé sur les émissions Africa 2021, le grand concert ou Unis pour le Liban mais aussi sur les tournées Versus Tour de Slimane et Vitaa ou le Fuego Tour de Maitre Gims.