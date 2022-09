"On se repose les vraies questions" : Florence Foresti chamboulée après sa rupture difficile avec Xavier Maingon

Florence Foresti n'est plus à présenter. A 48 ans, l'humoriste cartonne à nouveau grâce à son nouveau spectacle Boys, boys, boys, le dixième one-woman show de sa carrière. Une représentation née après une épreuve difficile traversée par la maman de Toni, 15 ans, fruit de son histoire avec le metteur en scène Julien Mairesse. En 2011, Florence Foresti officialisait sa relation avec le réalisateur Xavier Maingon. Une idylle terminée qui a remué la star de la scène.

Dans Télérama, Florence Foresti s'est confiée comme rarement sur cette séparation : "Boys, Boys, Boys est aussi né de deux années de célibat, confie-t-elle. A 50 ans, on se repose les vraies questions." La comédienne a pris du temps pour se recentrer sur elle-même et savoir ce qui serait le mieux pour elle : "Quel homme pour moi ? Comment en trouver un ? L'homosexualité féminine est-elle une option ? Quid du modèle hétérosexuel dont tout le monde se plaint ? La procréation est-elle un vrai projet ou un accident de la nature ?"

Si la rupture de Florence Foresti et Xavier Maingon a été synonyme de remise en question pour elle, l'humoriste en a fait, en partie, un nouveau spectacle. Son célibat lui a surtout permis de tourner la page et de débuter une jolie romance avec son nouveau compagnon également humoriste : Alexandre Kominek ! Qu'importe leur différence d'âge (elle a 48 ans, il en a 33), les tourtereaux ont officialisé leur couple lors de la 100ème du spectacle de Vincent Dedienne, Un soir de gala, à Paris en juin dernier. Quelques jours avant, c'est plus complices que jamais et très amoureux qu'ils s'affichaient dans les tribunes de Roland-Garros.

Avant Alexandre Kominek, Xavier Maingon et Julien Mairesse, le père de sa fille, Florence Foresti a partagé la vie de Jérôme Daran, avec qui elle a même été mariée pendant deux ans. Une expérience qu'elle n'est pas près de recommencer : "En fait, je n'ai été mariée qu'une seule fois, à Lyon, avec un homme que j'ai adoré mais avec qui il était impossible de vivre. C'était un mariage très romantique. Je ne me remarierai pas. Sûre", déclarait-elle à Marie Claire en 2009. Voilà, Alexandre Kominek prévenu !