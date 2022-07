Florence Foresti en couple : son compagnon Alexandre Kominek "romantique", ses confidences

Florence Foresti a officialisé il y a quelques jours avec son nouveau compagnon, Alexandre Kominek. C'est à le lundi 27 juin 2022, que la comédienne de 48 ans s'est rendue au Théâtre Marigny, non pas pour jouer mais pour assister à la 100e du spectacle Un soir de gala de son ami Vincent Dedienne, et c'est au bras de son amoureux qu'elle a profité du show. Très discrète sur sa vie privée, la maman de Toni, 15 ans, avait déjà été aperçue avec Alexandre Kominek, notamment en tribunes de Roland-Garros, mais cette fois-ci le couple a bel et bien rendu leur histoire officielle.

Si Florence Foresti attire depuis longtemps l'intérêt des médias, son petit ami de 33 ans, lui, n'est pas encore au statut de sa star de compagne. Sur Instagram, l'humoriste venu de Suisse est déjà suivi par près de 30.000 abonnés, qui ont eu le droit à des vidéos de lui, "défoncé" et "bourré", pendant le confinement, comme il l'a confié au média suisse 24heures. Un entretien qui permet d'en savoir un peu plus sur Alexandre Kominek, et sur son comportement dans une relation amoureuse.

J'aime bien être galant

Loin de ses personnages, parfois grossier, il reconnaît un certain romantisme chez lui. "On peut me trouver grossier, mais je suis très romantique et sentimental. J'adore aller dans l'excès puis retomber sur mes pattes", fait savoir Alexandre Kominek. En 2015, il avait déjà évoqué cette facette de sa personnalité. "Ah bon, je dégage quelque chose de romantique? En fait, c'est vrai, j'aime bien être galant avec les gens que je respecte", a déclaré le Genevois, alors âgé de 26 ans. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait craquer Florence Foresti.