Florence Foresti survoltée, Chloé Jouannet amoureuse et Amir Haddad avec son père à Roland-Garros !

Ce dimanche 29 mai 2022, tous les yeux rivés des fans de sport n'étaient pas seulement scotchés sur le Grand Prix de Monaco. Ainsi, pendant que Charlene de Monaco a fait le show sur le Rocher, de nombreuses célébrités ont été subjuguées par le programme proposé par cette nouvelle journée de Roland-Garros. Le tournoi continue et le match des people se joue quant à lui en tribune. Si Sofia Essaïdi a retenu l'attention en apparaissant très amoureuse de son compagnon Adrien Galo, elle n'est pas la seule artiste à avoir profité du village Roland-Garros.

Florence Foresti a visiblement plus que vibrer pour le match auquel elle a assisté. L'humoriste de 48 ans, qui a récemment surpris en apparaissant nue sur Instagram pour annoncer une heureuse nouvelle, n'a pas manqué d'énergie pour soutenir les joueurs. On a également pu voir Anne-Sophie Lapix, plus calme mais aussi souriante, venue aux côtés de son confrère Julien Arnaud. Alors que Félix Auger-Aliassime s'est fait battre par le grand Rafael Nadal, en huitièmes de finale de Roland-Garros, d'autres people ont fait le déplacement ce dernier week-end de mai.

Chloé Jouannet amoureuse, Amir Haddad et son père

Rare apparition de Thomas Pesquet, mais aussi de la pétillante Chloé Jouannet venue avec son petit ami Sandor Funtek et son ami Stéphane Tasimovicz, directeur de l'agence SainT Agency. Sabrina Ouazani et Djanis Bouzyani, Cameron Woki et sa compagne Alizée Priso, Grégory Fitoussi très concentré ainsi que Claudia Tagbo et son compagnon, avaient eux aussi fait le déplacement. Si Amir Haddad était avec son père, Jade Forêt, elle, a préféré venir avec sa soeur Cassandra.

Joséphine Japy a multiplié les gestes d'affection avec son compagnon, en tribunes, non loin de Raymond Domenech, Roby Schinasi et Emma Simonsen, Tarek Boudali, Alexia Laroche-Joubert ou encore Julie Ferrier, la jolie Miss Marine Lorphelin, Christine Adam, Radu Mihaileanu et son fils Gary Mihaileanu, mais aussi Hippolyte Girardot avec ses fils Sven Girardot et Isaac Girardot, et Xisca Perello, la femme de Rafael Nadal.