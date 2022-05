Florence Foresti pose nue : photo sensuelle pour annoncer une belle nouvelle

Par Tom Spencer Rédacteur Fan des corgis, des iconiques Spice Girls, de la princesse Diana et adepte de tea time, Tom Spencer aime notamment relater la vie des membres de la couronne britannique mais n’est jamais contre un petit détour outre-Atlantique.

Voilà une photo à laquelle personne ne s'attendait ! La populaire humoriste et comédienne Florence Foresti a partagé un cliché inédit sur son compte Instagram, pour annoncer qu'elle remonte sur scène. Et c'est dans le plus simple appareil qu'elle prend la pose.

Elle est de retour ! Florence Foresti a surpris ses fans ce mardi 10 mai en postant une photo sur Instagram, dans laquelle elle partage cette belle nouvelle. Et, histoire d'être certaine d'avoir l'attention de tout le monde, c'est toute nue qu'elle prend la pose sur l'affiche ! Sur son compte, l'humoriste âgée de 48 ans écrit : "Je suis folle de joie ET super stressée de vous annoncer cette nouvelle. Ça donne ça en emojis... mais surtout..." Un petit message accompagné de visages aux différentes émotions ainsi que de coeurs. On note surtout l'affiche inattendue du nouveau spectacle de la star intitulé Boys, Boys, Boys qui fait immédiatement résonner dans nos têtes les premières notes du célèbre tube de la chanteuse Sabrina ; à moins qu'il ne s'agisse d'une chanson de Lady Gaga qui porte le même titre ? Si Florence Foresti n'a jamais caché sa préférence pour Madonna, nul doute que le choix de ce titre est surtout lié aux thématiques qu'elle exploite dans ses spectacles depuis ses débuts sur scène, à savoir les rapports hommes/femmes ou le couple. Aujourd'hui amoureuse du réalisateur Xavier Maingon, elle a auparavant vécu d'autres histoires d'amour notamment avec Julien Maîresse, le père de sa fille Toni, lequel a depuis refait sa vie. Florence Foresti, qui était assez discrète ces derniers temps (la faute à l'énorme polémique suite à sa présentation des César en 2020 ?), se produira sur la scène du Théâtre Marigny à Paris. Le spectacle est pour l'heure prévu dans la capitale du 28 septembre au 31 décembre 2022. La star a immédiatement rassuré son public en ajoutant que le show sera également joué en tournée en province. Sur la billetterie, on peut constater que plusieurs dates sont déjà programmées aux quatre coins de la France ainsi qu'en Suisse et en Belgique. Florence Foresti a déjà fait rire des millions de spectateurs avec ses spectacles comme Mother Fucker ou Madame Foresti. Depuis quelques années, la star a adopté une règle encore peu courante : interdire les téléphones portables dans la salle ! De quoi donner envie aux gens de venir voir en direct les sketchs plutôt que sur des versions pirates ou des bouts d'extraits filmés à l'arrache et dévoilés sur les réseaux sociaux.