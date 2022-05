Sofia Essaidi en couple : elle embrasse passionnément son chéri, Adrien Galo, sur la Croisette !

Plus que quelques heures avant de découvrir le palmarès de la 75e édition du festival de Cannes. La cérémonie de clôture, qui s'accompagne traditionnellement de la remise des palmes, est prévue pour le 28 mai 2022 mais en attendant, les films en compétition continuent à émerveiller les foules. Sofia Essaïdi, héroïne du film Nostalgia - elle incarne Madame Lasco -, a d'ailleurs monté les marches du Palais des festivals le mardi 24 mai 2022 puis s'est rendue au photocall du long-métrage de Mario Martone le lendemain, le 25 mai.

Pour être sûre et certaine d'illuminer la Croisette, Sofia Essaïdi avait opté pour un sublime ensemble veste-pantalon aux teintes solaires. Elle a retrouvé, sous les yeux des photographes, tous ses compagnons d'aventures : Mario Martone, bien sûr, mais aussi Carlo Stella, Roberto Sessa, Luciano Stella, Emanuele Palumbo, Artem Tkachuk, Tommaso Ragno, Ippolita Di Majo, Pierfrancesco Favino, Aurora Quattrocchi, Francesco Di Leva, Nello Mascia, la productrice Maria Carolina Terzi, Giampaolo Letta ainsi que le producteur Angelo Laudisa.

Côté coulisse, Sofia Essaïdi n'était pas non plus seule. La divine comédienne et chanteuse, ancienne star de la Star Academy, est venue jusque dans la ville de Cannes avec son compagnon Adrien Galo - pas de lien avec le chanteur des BB Brunes. Les tourtereaux ont même été photographiés en plein baiser, passionné. Mais qui est ce bellâtre qui l'accompagne, en toute discrétion, depuis l'année 2008 ? Sofia Essaïdi a croisé la route de son chéri sur la tournée de la comédie musicale Cléopâtre, de Kamel Ouali. Adrien Galo est un danseur professionnel, et un gymnaste aérobic médaillé aux Jeux mondiaux, qui a notamment fait une apparition dans le clip du titre I Wanna Go de Britney Spears. Si l'on ignore les détails de leur vie amoureuse, et même s'ils sont mariés, ou pas, on sait que le couple songeait, il y a quelques mois, à faire un enfant. L'avenir, sans doute, nous en dira davantage !