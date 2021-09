Sofia Essaïdi en couple : qui est Adrien Galo, son séduisant sportif et mannequin ?

Elle a reçu une formation express, en 2003, au sein du château de Dammarie-les-Lys. C'est sans doute pourquoi Sofia Essaïdi a tant de cordes à son arc. La belle artiste, que l'on a connue chanteuse à l'époque de l'émission Star Academy - la saison 3, remportée par Elodie Frégé -, est aujourd'hui davantage actrice. Et c'est ainsi que les téléspectateurs la découvrent, ou la redécouvrent, sous les traits d'Agnès dans le téléfilm Les Héritiers, de Jean-Marc Brondolo, le 13 septembre 2021 sur France 2. Une jolie occasion de faire ses preuves tout en faisant la fierté des siens, dont son compagnon de longue date.

Sofia Essaïdi a beau être très discrète dès qu'il s'agit de sa vie privée, elle est une femme amoureuse et heureuse de l'être. En 2008, l'ancienne candidate de TF1 a croisé la route d'un certain Adrien Galo - pas de lien avec les BB Brunes -, alors qu'ils participaient tous les deux à la comédie musicale Cléopâtre, de Kamel Ouali, dans laquelle elle interprétait le sublime titre Femme d'aujourd'hui. Les tourtereaux ont depuis quitté les terres fictives d'Egypte mais ne se sont plus jamais séparés l'un de l'autre. Danseur professionnel, Adrien Galo est âgé de 35 ans. Gymnaste aérobic, il a notamment été médaillé aux Jeux mondiaux et a fait une apparition dans le clip du titre I Wanna Go de Britney Spears herself.

Sofia Essaïdi bientôt maman ?

On ignore en revanche si ces deux-là se sont dits "oui", ni quelle sera la prochaine étape de leur relation. A moins que Sofia Essaïdi n'ait vendu la mèche ? En janvier dernier, alors qu'elle assurait la promotion de la mini-série policière La Promesse, l'actrice de 37 expliquait que jouer avec des fillettes de 10 ou 11 ans lui avait donné des envies d'enfants. "J'y pense beaucoup en ce moment et j'espère que ce projet prendra vie très bientôt, déclarait-elle dans les colonnes du magazine Télé Star. C'est en grosse, grosse discussion ! Parce qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie, non ?" Quelques mois ont passé depuis ces tendres confessions. Dieu sait ce que l'avenir réserve à Sofia Essaïdi...

Retrouvez Sofia Essaïdi dans le téléfilm Les Héritiers, de Jean-Marc Brondolo, le 13 septembre 2021 sur France 2.