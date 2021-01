La Promesse : Sofia Essaïdi a vécu un deuil "extrêmement lourd"

Bonne nouvelle pour les téléspectateurs de TF1. La chaîne diffuse deux nouveaux épisodes de sa nouvelle série La Promesse ce jeudi 14 janvier 2021, espérant ainsi renforcer son succès. Car pour rappel, la semaine passée, ce sont plus de 7 millions de personnes qui ont suivi les enquêtes menées par Olivier Marchal et Sofia Essaïdi. Cette dernière a particulièrement été encensée par la critique en incarnant Sarah, une policière de la Brigade des mineurs sur les traces du responsable de kidnappings inquiétants. Il faut dire que la comédienne de 36 ans s'est tout de suite beaucoup investie dans ce personnage avec lequel elle se trouve des points communs, notamment dans la capacité à traverser des épreuves difficiles.

"Comme elle je suis déterminée. Et comme elle, il a fallu que j'aille régler des douleurs du passé pour être pleinement libre dans mon présent. Après, je suis plus expressive qu'elle", a confié Sofia Essaidi à Télé-Loisirs. Et d'ajouter : "Sans entrer dans ma psychologie intime, j'ai aussi été touchée par ce personnage parce que je traversais, au moment du tournage, des choses similaires. Je sortais d'un deuil extrêmement lourd..." Un véritable travail d'introspection donc qu'a fourni l'ex-candidate de la Star Academy qui a fini par payer !

On imagine que donner la réplique à Olivier Marchal a également été un bon motivateur pour Sofia Essaïdi, dans l'idée de porter au mieux l'intrigue de La Promesse. Une personnalité qu'elle rêvait de rencontrer et avec qui le feeling a été indéniable. "J'ai eu un énorme coup de coeur pour cet homme qui me touchait déjà avant que je le connaisse", a-t-elle avoué. Elle attend désormais l'occasion de retravailler avec lui : "On a déjà parlé de refaire des choses ensemble. J'espère que cela ne tombera pas dans l'oubli. Je ne voudrais surtout pas que ça s'arrête là."

L'intégralité de l'interview de Sofia Essaïdi est à retrouver dans le nouveau numéro de Télé-Loisirs paru le 11 janvier 2021