Sofia Essaïdi très émue et touchée : "Je vais mettre 2 ans à me remettre"

Jeudi 7 janvier 2021 Sofia Essaïdi était la star de TF1. Celle qui est devenue connue grâce à la Star Academy 3 (2003) est devenue comédienne et elle a impressionné dans La Promesse. Excellentes audiences et retour dithyrambique sur les réseaux sociaux. La jolie brune de 36 ans n'a pu s'empêcher de partager son bonheur et son émotion.

La Promesse est une fiction en six épisodes dont l'histoire suit deux enquêtes policières après les disparitions de deux enfants, à vingt ans d'intervalle. Olivier Marchal y donne la réplique à Sofia Essaïdi qui y incarne une policière de la Brigade des mineurs sur les traces du responsable de ces kidnappings inquiétants. Un rôle qui lui va bien et qui semble avoir convaincu, puisque selon Médiamétrie, les deux premiers épisodes diffusés jusqu'à 22h50 ont attiré 7,11 millions de téléspectateurs en moyenne, pour une part de marché de 32,6% auprès du public âgé de 4 ans et plus et de 30,7% sur les femmes responsables des achats âgées de moins de 50 ans (FRDA-50). Il s'agit tout simplement du meilleur lancement depuis 2015 pour une série française sur la chaîne !

Convaincante et enchantée des milliers de messages la félicitant pour son talent de comédienne, la jeune femme a réagi sur Twitter, vendredi 8 janvier. Elle a tout d'abord partagé les chiffres de sa réussite et remercié les téléspectateurs : "Mille mercis à tous d'avoir été si nombreux à soutenir ce projet qui nous tient tellement à coeur ! Je suis vraiment très touchée et sans mots ! Merci Merci Merci #LaPromesse."

Puis, elle a posté un autre message, faisant part de son émotion : "Oh la la je vais mettre 2 ans à me remettre de la gentillesse et de la bienveillance de tous vos messages... Je ne sais pas comment vous remercier.. Je suis extrêmement émue et touchée par tant de soutien et d'amour...MERCI. Je vous embrasse du fond du coeur".