Sofia Essaïdi bientôt un bébé avec son chéri Adrien Galo ? L'envie pressante de la comédienne

Ce jeudi 7 janvier 2021, TF1 propose une nouvelle série très attendue : La Promesse. Il s'agit d'une fiction en six épisodes dont l'histoire suit deux enquêtes policières après les disparitions de deux enfants, à vingt ans d'intervalle. Au casting, on retrouve Olivier Marchal dans l'un des rôles principaux, ainsi que Sofia Essaïdi. Elle y interprète une policière de la Brigade des mineurs sur les traces du responsable de ces kidnappings inquiétants. En rejoignant ce projet, la comédienne de 36 ans a eu l'occasion de donner la réplique à des enfants, "des fillettes de 10-11 ans exceptionnelles", comme elle le confie lors d'une interview pour Télé 7 jours.

Un constat qui a fait se demander à nos confrères si cela ne lui avait pas donné envie de devenir maman. Et la réponse est un grand "oui". Sofia Essaïdi envisage même de réaliser ce rêve dans un avenir pas si lointain. "J'y pense beaucoup en ce moment et j'espère que ce projet prendra vie très bientôt", a-t-elle avoué. Déjà en 2019, elle assurait vouloir sauter le pas. "C'est en grosse, grosse discussion ! Parce qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie, non ?", déclarait-elle pour Télé Star.

Un premier bébé qu'elle accueillerait avec Adrien Galo ? Aux dernières nouvelles, Sofia Essaïdi serait toujours en couple avec le danseur professionnel, plus de dix ans après leur première rencontre. C'est en 2008 que leurs chemins se croisent, alors qu'ils participaient tous les deux à la comédie musicale Cléopâtre, de Kamel Ouali. Depuis, rien ne semble pouvoir les séparer. Plutôt discrets sur leur vie privée, les amoureux ne se sont toutefois pas privés de faire quelques apparitions complices devant les photographes. Comme en 2014 lors d'un dîner en l'honneur d'UNITAID mais aussi dans les tribunes de Roland Garros la même année ou encore en pleine Fashion Week en 2015.

Histoire de ne laisser aucun doute quant à la nature de leurs sentiments, Sofia Essaïdi a également déjà évoqué son grand bonheur dans les médias, comme lors d'une interview pour Le Matin. "J'attendais mon histoire. Je savais qu'il n'y en aurait qu'une. C'est arrivé il y a quelques années. J'ai rencontré mon chéri et je suis heureuse", confiait-elle en 2014.

La Promesse, ce soir sur TF1 dès 21h05