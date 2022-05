Cannes 2022 : Sofia Essaïdi dévoile ses sublimes jambes dans une robe échancrée et stylée

Grand soir pour Sofia Essaïdi ce 24 mai 2022 au Festival de Cannes. La star française avait rendez-vous sur le tapis rouge de la 75e édition pour y présenter son nouveau long métrage, en compétition pour la Palme d'or : Nostalgia de Mario Martone. Au côté de la distribution de ce film italien, à savoir Pierfrancesco Favino, Tommaso Ragno et Francesco Di Leva, elle a soutenu avec classe la projection de cette oeuvre.

Nostalgia raconte l'histoire de Felice. Après 40 ans d'absence, il retourne dans sa ville natale : Naples. Dans la cité italienne, il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge. Dans ce film, adaptation du roman éponyme de l'écrivain et journaliste italien Ermanno Rea décédé en 2016, Sofia Essaïdi incarne le rôle de Madame Lasco. Une performance qui montre à quel point celle qui a été révélée par la Star Academy en 2003 a parcouru bien du chemin : A 37 ans, elle peut être fière de grimper les marches de l'un des plus prestigieux festival de cinéma du monde ! Habillée d'une robe longue noire boutonnée et échancrée, elle a dévoilé ses sublimes jambes sur le red carpet cannois.