Sofia Essaïdi bientôt maman ? "C'est une question que je me pose depuis longtemps"

Peut-on sortir de la Star Academy et devenir un visage incontournable de la fiction TV française ? Sofia Essaïdi nous prouve que oui ! Reconvertie de la chanson aux plateaux de tournage, elle enchaîne mini-séries et téléfilms depuis quelques années. Sa performance dans La Promesse, l'un de ses derniers rôles, avait été acclamée.

Devenue désormais une actrice accomplie, l'ancienne protégée de Kamel Ouali sera à l'affiche, le 9 février, du téléfilm Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?, adapté du livre et du parcours de Marc-Olivier Fogiel, obligé de recourir à la GPA avec son compagnon pour devenir papas de leurs filles Mila et Lily. Et il semble que le sujet du film ait fait réfléchir la comédienne de 37 ans, sur le fait d'agrandir sa famille dans un futur proche. Dans les colonnes de Télé Star, Sofia Essaïdi a en effet confié qu'elle avait compris "la difficulté d'être parent car je pense qu'on ne nait pas parent, on le devient. Pour moi qui ai envie d'avoir des enfants, c'est une question que je me pose depuis longtemps".

Racontant en effet l'histoire d'un couple d'agriculteurs qui se bat pour avoir un enfant, le film est très touchant et l'on y comprend la difficulté que cela peut entraîner de vouloir un bébé. Un véritable parcours du combattant qui a fait réaliser à l'actrice que "l'histoire entre un parent et un enfant, c'est d'abord une histoire d'amour et non celle d'un lien du sang. Grâce à ce film, maintenant, j'en suis sûre".

Un rôle qui résonnera longtemps dans sa vie personnelle, elle qui partage sa vie depuis plus de dix ans avec Adrien Galo. Très discrète sur leur vie privée, Sofia Essaïdi avait cependant révélé début 2021 que leur désir d'agrandir leur famille était de plus en plus fort. "J'y pense beaucoup en ce moment et j'espère que ce projet prendra vie très bientôt". Alors, verra-t-on bientôt Sofia Essaïdi dans le rôle de maman ? Cela semble bien parti pour ! En attendant, après le téléfilm Qu'est ce qu'elle a ma famille ?, l'ancienne camarade de Michal et Elodie jouera le premier rôle dans le prochain film d'Olivier Marchal, Overdose. Elle est également attendue dans la mini-série Les Combattantes, sur TF1.