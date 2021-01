Star Academy 3 : Que devient le beau Lukas Delcourt ?

En 2003, Lukas Delcourt a participé à la Star Academy 3 aux côtés de Sofia Essaïdi, Patxi Garat, Michal Kwiatkowski et de la gagnante Elodie Frégé. Le beau brun qui avait 24 ans à l'époque a été éliminé après un peu plus de deux mois d'aventure. Qu'est-il devenu depuis ?

Une fois l'aventure terminée, Lukas Delcourt a participé à la tournée avec certains de ses camarades. Il a ensuite tenté de poursuivre une carrière dans la chanson en dévoilant son album solo Tout est mal qui finit bien, en 2004, avant de revenir à son premier amour : la comédie.

En effet avant d'intégrer la Star Academy, il a joué dans la sitcom La Vie devant nous (TF1, en 2002). Il a continué sur sa lancée en jouant de 2005 à 2007 dans la série à succès Sous le soleil (TF1), sous les traits de Cyril. Il intègre ensuite le casting de La Baie des flamboyants de 2007 à 2008, une série produite par Jean-Luc Azoulay. L'année suivante, il s'est envolé pour Los Angeles afin de trouver de nouvelles opportunités. Il a eu la chance de jouer le serveur dans le clip Radar de Britney Spears ou de tourner dans la série West Hollywood, un soap imaginé par Fabrice Sopoglian, et dans Les Experts : Las Vegas.

En 2017, il a réalisé et joué dans sa websérie Le Fantôme de mon Ex. Et à en croire des publications sur son compte Instagram, il est en train d'écrire deux films baptisés Crushing Waves et Alice. Il n'en a donc pas fini avec la comédie.