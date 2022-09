Florence Foresti cash sur ses troubles anxieux : "Il me faut des antidépresseurs pour réussir à vivre"

On imagine souvent Florence Foresti à la cool, toujours première à rigoler et à charrier, avec une vie aussi organisée que ses spectacles sont bien construits. Pourtant, il semblerait que l'humoriste de 48 ans mène une vie bien loin de celle qu'on l'imagine. Si elle est célèbre, Florence Foresti n'est pas épargnée, comme tout le monde. Elle s'est elle aussi retrouvée maman solo à devoir gérer une séparation et à organiser une garde alternée avec Julien Mairesse, le papa de sa fille Toni, 15 ans comme elle s'apprête à le faire découvrir à ses fans sur Canal + dès le 3 octobre dans Désordres, sa première série.

Florence Foresti cache bien son jeu derrière son sourire et sa bonne humeur à toute épreuve. Dans les pages de Télé Star, elle affirme que cette création est l'écho de sa propre vie, entre célibat, enfant, période de joie et surtout de dépression. Car oui, la star de Désordres souffre de troubles anxieux contraignants : "Je n'ai pas du tout envie que les gens me connaissent. J'espère juste déculpabiliser ceux qui souffrent de troubles anxieux, confie-t-elle. Soyons indulgents avec nos maladies mentales ! Peut-être que si je montre que moi, parfois, il me faut des antidépresseurs pour réussir à vivre, cela va aider les malades."

Ses "désordres anxieux", Florence Foresti en souffre depuis plusieurs années. Mais ça ne l'empêche visiblement pas de s'en moquer et de les mettre en avant pour faire rire les gens. Florence Foresti assume vouloir se dévoiler mais sans en montrer trop non plus. Comme tout ce qui touche à la maternité et à sa fille Toni : "Je n'avais pas envie de faire incarner ma fille. J'avais envie de la protéger. [...] Sera-t-elle d'accord quand pour que je la montre quand elle sera plus grande ? Elle verra."

Même chose du côté de ses amours. Séparée de Xavier Maingon, Florence Foresti a préféré imaginer son personnage comme une femme célibataire : "Le célibat est souvent plus drôle que désespérant que la vie de couple épanouie. Le célibat plonge aussi le personnage dans la vraie solitude quand sa fille est chez son père et me permet de faire des scènes de séduction ou de ratage amoureux." Le ratage n'est pour l'heure pas d'actualité de ce côté-là puisque Florence Foresti nage en plein bonheur avec Alexandre Kominek.