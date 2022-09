'J'étais en train de pousser..." : Florence Foresti partage une drôle d'anecdote sur son accouchement

Florence Foresti est au sommet de sa carrière. L'humoriste de 48 ans dévoile son nouveau spectacle Boys, boys, boys et s'apprête à voir sa série Désordres diffusée sur Canal + début octobre. Son succès n'aurait peut-être pas été le même si Laurent Ruquier ne lui avait pas donné sa chance. A l'époque, Florence Foresti décroche une chronique humoristique dans son émission On a tout essayé. Elle enchaîne les sketches et les parodies de personnalités, parmi lesquelles un mythe du cinéma français : Isabelle Adjani.

Vêtue d'une robe blanche de Reine Margot, Florence Foresti s'était attaquée à la légende, faisant de son "Je ne suis pas folle vous savez", une réplique culte. Si cette prestation a été applaudie, tout le monde se posait la question : Isabelle Adjani en faisait-elle partie ? Invitée dans l'émission En aparté sur Canal + ce jeudi 15 septembre, la compagne d'Alexandre Kominek a en tout cas indiqué que la star de La journée de la jupe n'était pas restée de marbre.

Alors qu'elle allait donner naissance à sa fille Toni en 2007, Isabelle Adjani la contacte : "Elle m'a téléphoné même, quand elle a vu le sketch. Et moi j'étais à la maternité, donc elle m'a laissé un message. C'est con, j'ai pas pu décrocher, j'étais en train de pousser", a-t-elle confié à Nathalie Lévy dans l'émission. Si elle n'a pas dévoilé le contenu du message qu'Isabelle Adjani lui a laissé, Florence Foresti a clairement indiqué qu'il n'y avait rien d'agressif : "Elle est trop mignonne. [...] Je ne le dirai pas, mais c'était très tendre et très intelligent."

Il faut dire que dans le domaine, Florence Foresti frôle l'excellence. Outre ses passages dans On a tout essayé, elle a également parodié des show télé comme La Servante écarlate ou encore Bloqués, série courte incarnée par Orelsan et Gringe. C'est dans un tout autre environnement que les fans la découvriront le 3 octobre. Dans Désordres, Florence Foresti ouvrira les portes de son quotidien de mère en garde alternée et d'artiste, pas aussi joyeux que ce que tout le monde peut penser.