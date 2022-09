Diaporama : 'J'étais en train de pousser..." : Florence Foresti partage une drôle d'anecdote sur son accouchement

Isabelle Adjani - Montée des marches du film "Everybody Knows" lors de la cérémonie d'ouverture du 71ème Festival International du Film de Cannes, France, le 8 mai 2018.

Florence Foresti - Remise des GQ Awards "Les Femmes et les Hommes de l'année 2019" à l'hôtel de Crillon à Paris, le 26 novembre 2019. Pour la 10ème édition de ses désormais célèbres "Hommes de l'année", GQ a souhaité jouer la parité et ouvrir son palmarès aux femmes. Au total 11 lauréats et lauréates qui ont en commun le talent, le panache et un regard singulier sur l'époque. 11 personnalités choisies aussi pour les valeurs qu'elles véhiculent. © Veeren/Bestimage

Exclusif - Florence Foresti lors de l'inauguration de la boutique Ba&Sh à l'hôtel Royal Monceau à Paris le 15 mars 2018. Pour la toute première fois, Ba&sh collabore avec Le Royal Monceau et imagine pour l'occasion un pop-up store inédit au sein du palace de la capitale. Deux entités aux univers respectifs qui se ressemblent, à la fois chics et parisiens. Audace, ambition et féminité ont été les maîtres mots dans l'élaboration de ce tout nouveau projet imaginé par Barbara et Sharon, fondatrices de la marque, qui souhaitaient également y apporter une dimension internationale en choisissant ce cadre exclusif. Au programme, la totalité des pièces de la collection printemps-été 2018 de la griffe mais aussi des lignes capsules ultra-inédites en édition limitée vendues uniquement au Royal Monceau, le tout niché dans un espace chaleureux et boisé. Une nouvelle adresse éphémère à découvrir dès maintenant, pour une durée de 6 mois. © Rachid Bellak / Bestimage