Florence Foresti amoureuse d'Alexandre : elle révèle ce qui est pour elle rédhibitoire chez un homme

A 48 ans, Florence Foresti fait un retour éclatant sous les projecteurs. Elle remonte sur scène pour son nouveau spectacle Boys Boys Boys au théâtre Marigny avant une tournée dans toute la France tandis que va débarquer sur les écrans sa série Désordres (Canal+). Dans ces deux créations, elle parle d'elle-même, sans tabou, filtre ou autre masque. Elle aborde avec humour sa vie, que ce soit le célibat - elle est désormais en couple avec l'humoriste Alexandre Kominek -,sa relation avec sa fille adolescente Toni en garde alternée, ses délires entre copines mais aussi ses souffrances comme sa dépression. Dans Version Femina, supplément du Journal du dimanche du 25 septembre, elle revient notamment sur ses relations avec les hommes.

Dans son show Boys Boys Boys, Florence Foresti parle, comme le titre l'indique, des hommes. Car si elle n'a pas caché sa colère contre certains, comme Roman Polanski aux César en plein #MeToo, elle veut aussi mettre en avant des hommes différents du vieux mâle blanc dominant critiqué. L'artiste veut parler d'amour et de celui qu'elle porte à ceux qui l'entourent et qui sont loin des stéréotypes. "Je préfère me concentrer sur l'amour que sur la guerre, c'est la seule chose qui me fasse vibrer", dit-elle dans Version Femina. Une femme célibataire prête à aimer mais il y a des choses rédhibitoires chez la gent masculine pour elle : "Le machisme. Mais ceux qui ont une image réductrice des femmes ne s'intéressent pas à moi, et réciproquement."

En effet, Florence Foresti veut montrer les autres hommes, ceux qui ne font pas controverses et ne salissent pas les femmes : "Je suis entourée d'hommes sensibles, doux, intelligents et virils. Car la virilité n'est pas un défaut, elle est la loyauté, la fidélité. Les hommes toxiques, je ne les connais pas personnellement, mais j'ai bien conscience qu'ils existent, notamment à travers l'association Women Safe dont je suis la marraine. Cependant, la société fait trop d'amalgames, on confond prédateur et mâle. L'agression doit être détectée et punie. La masculinité, non."

Un discours qui tranche avec celui d'un féminisme plus radical mais qu'importe, Florence Foresti est prête à secouer et à affirmer ses opinions : "Quand on attaque la masculinité, alors que j'ai eu un père extraordinaire, des hommes géniaux dans ma vie, des copains plus féministes que moi, j'ai envie de leur rendre justice. Il n'y a pas qu'un prise me lecture possible. On s'est battu pour que la féminité soit multiple. (...) Il ne faut pas oublier que les hommes sont, eux aussi, complexes et multiples."

